Fin du télétravail à 100% : le nouveau protocole sanitaire publié

Il entrera en vigueur le 9 juin. Les employeurs devront fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine.

Télétravail près de Nantes. ( AFP / LOIC VENANCE )

Alors que le déconfinement se poursuit, la fin du télétravail à 100% approche. Dans les entreprises, un nouveau protocole sanitaire va entrer en vigueur à compter du 9 juin. Publié mercredi 2 juin par le ministère du Travail, le texte assouplit les règles actuelles. "Au vu des données sanitaires, de nouvelles étapes peuvent être franchies dans la reprise des activités dans des conditions concilient activité économique et protection des salariés", souligne le ministère.

Pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance, le télétravail à 100% ne sera plus la norme, même si le travail à domicile reste recommandé au moins jusqu'en septembre, étant "une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d'infection" au Covid-19. A compter du 9 juin, les salariés en télétravail pourront donc revenir plus souvent sur site, un " nombre minimal de jours de télétravail par semaine" devant être fixé par les employeurs, "dans le cadre du dialogue social de proximité".

L'employeur devra "prendre toutes les mesures d'organisation nécessaires pour limiter le risque d'affluence, de croisement et de concentration des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique", stipule le nouveau protocole. "Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d'un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d'au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.) associée au port du masque", précise encore le texte.

L'employeur est également appelé à "revoir l'organisation de l'espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements". "Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu'elles se tiennent en présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d'aération/ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation", souligne le protocole.

Par ailleurs, les "moments de convivialité" comme les pots de départ sont désormais autorisés mais dans "le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d'aération/ventilation et les règles de distanciation". Le ministère du Travail recommande de les organiser en extérieur et de les limiter à 25 personnes.