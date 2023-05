information fournie par So Foot • 11/05/2023 à 17:52

Fin de saison pour Ismaël Bennacer

One, two, three : va à l’infirmerie.

Lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l’Inter Milan (0-2), Ismaël Bennacer, le milieu de terrain de l’AC Milan, est sorti sur blessure à la 18 e minute. Selon les informations de Sky Sport, il devrait subir une opération du genou sous arthroscopie dans les prochaines heures. Il a déjà passé des examens ce jeudi matin qui ont révélé une lésion cartilagineuse de son genou droit.…

AC pour SOFOOT.com