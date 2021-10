Fin de la gratuité des tests de "confort" : les antigéniques coûteront au minimum 22 euros, les PCR 44 euros

Les tests resteront gratuits notamment pour les mineurs, les personnes vaccinées et pour les majeurs non vaccinés qui ont une prescription médicale.

Les tests des personnes signalées par l'assurance maladie comme cas contact resteront pris en charge par l'assurance maladie. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le 15 octobre prochain, les tests de dépistage du Covid-19 ne seront plus remboursés pour les personnes majeures non vaccinées, sauf sur motif médical. Selon BFMTV, franceinfo et Le Parisien / Aujourd'hui en France , à partir de cette date, les tests PCR coûteront 44 euros aux majeurs non vaccinés qui n'ont pas d'ordonnance. Quant aux tests antigéniques, ils seront facturés 22 euros en laboratoire. En pharmacie, il faudra débourser au minimum 25 euros, et jusqu'à 30 euros le week-end. Les autotests à 5,20 euros ne seront plus gratuits s'ils sont réalisés devant un pharmacien.

Depuis le début juillet, sauf pour raisons médicales, les tests étaient déjà devenus payants pour les touristes étrangers venant en France : ils doivent débourser 44 euros pour un test PCR, 25 euros pour un test antigénique.

Les tests toujours gratuits pour les mineurs

Pour les personnes majeures non vaccinées, les tests continueront d'être remboursés pour raison médicale, sur présentation d'une ordonnance. Cela concerne aussi les personnes qui ont besoin d'un test pour se faire opérer et les personnes signalées par l'assurance maladie comme cas contact. Les personnes qui ont un certificat de contre-indication au vaccin devront le présenter pour bénéficier de la gratuité.

Pour les personnes majeures vaccinées, les tests resteront gratuits, sur présentation du certificat de vaccination. La gratuité sera aussi maintenue pour les mineurs ainsi que pour les lycéens tout justes majeurs.

Enfin, en cas de test antigénique positif, le test PCR de confirmation sera également gratuit s'il est effectué dans les deux jours.

Favoriser la vaccination et réduire les coûts

Initialement annoncée pour pousser à la vaccination, cette décision répond aussi à des considérations économiques : "Il n'est plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais des contribuables", avait ainsi justifié le Premier ministre Jean Castex en annonçant sa décision.

La France était jusqu'ici l'un des rares pays du monde à ne pas exiger de symptômes ou d'être cas contact pour rembourser intégralement les tests PCR. Une politique qui a un coût : 6,2 milliards d'euros cette année.