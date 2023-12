Figeac Aéro continue de réduire sa perte au premier semestre

Figeac Aéro, qui a fait l'objet d'une restructuration financière après l'effondrement de sa production pendant la pandémie, a continué de réduire sa perte au premier semestre de son exercice décalé 2023-2024 à la faveur d'une activité en croissance.

( AFP / PASCAL PAVANI )

L'entreprise, basée dans le Lot et spécialisée dans la sous-traitance de pièces métalliques pour l'aéronautique, notamment les aérostructures (fuselage, empennage, voilures), a publié mardi une perte nette de 5,3 millions d'euros entre avril et septembre, soit 21,2% de moins qu'au premier semestre de son exercice précédent.

Son résultat opérationnel (-4,9 millions) est notamment plombé par un coût de l'endettement financier net en forte hausse (-10 millions d'euros) et pâtit de la comparaison avec l'exercice précédent au cours duquel Figeac Aéro avait vendu un site de production au Mexique.

Le groupe a toutefois réalisé une "très bonne performance semestrielle", estime son PDG Jean-Claude Maillard, cité dans le communiqué: son chiffre d'affaires a atteint 181,2 millions d'euros, en hausse de 20,5% (+24,9% à taux de change et périmètre constants).

"Sur la période, nous avons poursuivi sur notre lancée tandis que l'aéronautique civil continue de croître, marquée par une forte reprise des commandes de gros porteurs", affirme le patron, qui mise notamment sur l'augmentation de cadence décrétée par Airbus pour ses A350, dont Figeac Aéro est un important fournisseur.

Le groupe peut ainsi se targuer d'une "forte visibilité" avec un carnet de commandes de 3,7 milliards d'euros et d'un "outil industriel d'ores et déjà dimensionné, qui le positionne idéalement pour capter de nouvelles opportunités de croissance". Celui-ci est actuellement utilisé aux trois-quarts de ses capacités.

Et "si les tensions relatives à l'approvisionnement et l'inflation devraient encore persister sur 2024, nous arrivons globalement à maîtriser ces risques et leurs impacts sur nos comptes devraient progressivement diminuer sur les prochains mois", estime M. Maillard.

La marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ainsi en hausse, à 11% du chiffre d'affaires.

Surtout, il dégage un flux de trésorerie disponible positif, à 9,3 millions d'euros, contre -2,2 millions au premier semestre 2022-2023. Il n'est en revanche pas parvenu à réduire sa dette nette, celle-ci s'établissant à 287,3 millions d'euros au 30 septembre.

Figeac Aéro confirme ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires compris entre 375 et 390 millions d'euros, d'un excédent brut d'exploitation courant (Ebitda) entre 48 et 53 millions et d'un flux de trésorerie disponible compris entre 16 et 20 millions d'euros.

Il présentera le 11 janvier ses "ambitions stratégiques à l'horizon 2028". Celles-ci viseront l'accroissement des parts de marché, l'accélération du désendettement et la "participation active à l'avènement d’une aviation décarbonée", selon le groupe.