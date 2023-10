Fickou : quand y en a pour XI, y en a pour XV

Avant de devenir le capitaine de la défense du XV de France, Gaël Fickou a longtemps hésité avec une carrière dans le foot. Doué et repéré par des clubs alors qu’il était ado, le joueur du Racing 92 a finalement choisi le rugby. Retour sur ses années foot du côté de la Seyne-sur-Mer, dans le Var.

Avant chaque match, dans le vestiaire, Gaël Fickou répétait le même geste. « Il mettait son caleçon à l’envers, c’était son grigri » , se marre Christophe Graziani, son ancien entraîneur au FC Seynois. Avec succès, selon son coach en benjamins et en U13. « Sa génération, celle née en 1994, avait remporté la coupe départementale et le championnat du Var. On avait même battu l’Olympique de Marseille dans un tournoi. » Capitaine de cette équipe, Fickou brille en défense centrale, au point de se faire draguer par de prestigieux centres de formation. « J’étais persuadé que j’aurais réussi à percer dans le foot » , assure même le taulier du XV de France.

« Il était infranchissable »

Pendant longtemps, Fickou se tient ainsi à distance du rugby. Il grandit au milieu des immeubles grisâtres de la cité Berthe, dans le nord de la Seyne-sur-Mer, où tout le monde vibre foot. « Je n’avais que 4 ans lors de la Coupe du monde 1998, mais j’ai des flashs. Je me souviens que je regardais les matchs dans les locaux de l’association Gaspard, en bas de ma tour à la cité. Il y avait beaucoup de bruit, des cris. J’ai aussi le souvenir de poubelles qui crament les jours de match » , indique l’avant-dernier d’une fratrie de quatre enfants. Il s’inscrit d’abord à la Jeunesse sportive seynoise, un club de son quartier qui fut dirigé par son grand-père maternel dans les années 1980. Rapidement au-dessus du lot, Gaël, 8 ans, tape à la porte du FC Seynois, en dehors de la cité. « Dès le premier entraînement, tout le monde avait dit qu’il était phénoménal. Mais j’ai commencé par le mettre en équipe 3 pour voir sa mentalité. Il n’a rien montré d’une possible déception et fut le meilleur » , se rappelle Christophe Graziani. Charmé, le coach le prend sous son aile et aide le gamin, issu d’un milieu modeste. « Je le considère comme un deuxième père. Il me conduisait quasi quotidiennement à l’entraînement et me payait ma licence » , raconte Fickou.…

Propos de Gaël Fickou recueillis par GV et tirés de son livre “Derrière l’armure” (avec Maxime Raulin, aux éditions Solar), propos de Christophe

Par Guillaume Vénétitay pour SOFOOT.com