Fibre optique: 400 personnes à Calais contre la fermeture de Prysmian-Draka

Quelque 400 personnes ont manifesté à Calais samedi contre la fermeture annoncée de l'usine de câbles du fabricant de fibre optique Draka Comteq, employant 82 salariés, filiale du géant italien des câbles électriques Prysmian, a constaté un correspondant de l'AFP.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les salariés de l'entreprise, accompagnés parfois de leur famille, ont été rejoints par leurs collègues sous-traitants.

Cette annonce "est une catastrophe, une trahison mais aussi une brutalité à la veille de Noël pour nos familles qui ont tout bâti ici", a affirmé Grégory Agneray, délégué CGT, qui dénonce "une industrie calaisienne en friche".

"On est obligés de se mobiliser, on ne va pas rester les bras croisés et attendre qu'ils viennent prendre nos machines... c'est brutal", souffle Dany Bué, 48 ans, salarié de l'usine.

Lors d'un comité central extraordinaire (CCE) lundi sur le site Douvrin (Pas-de-Calais), la direction avait indiqué avoir présenté un projet qui "consisterait à redéployer la totalité de la production du site de Calais" vers les usines du groupe à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) et Chavanoz (Isère).

"Dans le cadre de ce projet, la cessation d'activité de l'établissement de Calais serait envisagée, ce qui entraînerait la suppression de l'ensemble des 82 postes qui lui sont rattachés", sur les 418 postes de Draka Comteq France, a ajouté la direction.

Selon la direction, ce "projet de fermeture" est une "conséquence de la fin programmée du Plan très haut débit en France", stratégie gouvernementale d'installation de la fibre optique, et des difficultés du secteur face à une baisse des volumes de câbles à fibre optique.