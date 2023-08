Feroé : Un Klaksvík parmi les classiques

Le club de Klaksvík, ni plus ni moins que la deuxième ville des Féroé avec 5000 habitants, affronte ce mercredi à Göteborg les Suédois de Häcken. À la clé : une qualification historique pour le troisième tour des éliminatoires de la Ligue des champions. Découverte du petit Poucet de cet archipel isolé.

« Le football est culturel à Klaksvík. On dit que lorsque KÍ gagne le dimanche, l’efficacité des usines de poissons de Klaksvík est au top. Tout le monde est heureux. » Il n’en fallait pas plus à Súni Clementsen, l’un des responsables du club KÍ Klaksvík, pour témoigner à quel point cette équipe a un impact quotidien sur la vie locale. Car les temps peuvent être rudes et monotones dans la seconde ville du pays, réputée pour son port de pêche et située à Borðoy, l’une des plus septentrionales des 18 îles de cet archipel du nord de l’Ecosse. Le 20 juillet dernier, c’est ainsi près de la moitié de la ville qui a accueilli torches à la main le bus des joueurs, après leur retour triomphant de Budapest. Ils y avaient alors battu 3-0 Ferencváros, le champion de Hongrie, lors du premier tour de qualification de la Ligue des champions 2023-2024. Déjà l’exploit de l’été.

Welcome back in town🇫🇴🔵⚪ @KI_Klaksvik @magnehoseth pic.twitter.com/GBJF0xGeZJ…

Par Kévin Veyssière pour SOFOOT.com