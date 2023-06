Fernando Cavenaghi : « Je ne suis jamais redevenu le joueur que j’étais »

information fournie par So Foot • 20/06/2023 à 11:57

Fernando CAVENAGHI - 01.02.2009 - Bordeaux / Lille - 22e journee Ligue 1

Devenu dirigeant d’un club basé à Montevideo, l’ancien goleador argentin révèle que sa carrière a basculé en 2009, le jour où il s’est blessé à un genou sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Une équipe qu’il regrette d’avoir quittée.

À 39 ans, la vie de footballeur te manque-t-elle ?

Franchement, non. Ça fait un moment que je me suis habitué à cette nouvelle réalité. Je n’ai plus la condition physique pour ça ! (Rires.) …

Propos recueillis par Thomas Broggini, à Montevideo pour SOFOOT.com