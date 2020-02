Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fermeture samedi du premier réacteur de la centrale de Fessenheim Reuters • 19/02/2020 à 09:01









FERMETURE SAMEDI DU PREMIER RÉACTEUR DE LA CENTRALE DE FESSENHEIM PARIS (Reuters) - Un décret abrogeant l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), signé par le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre de la transition écologique et solidaire Elisabeth Borne, a été publié mercredi au Journal officiel. La fermeture définitive du réacteur n°1 interviendra samedi, celle du réacteur n°2 le 30 juin prochain. Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet du gouvernement de réduire la part du nucléaire de 75% à 50% dans la production d'électricité en France d'ici 2035. EDF avait annoncé en septembre dernier le calendrier de fermeture de la centrale de Fessenheim, la plus ancienne du pays. (Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.