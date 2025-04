Fermeture des banques le week-end de Pâques : décalez ou anticipez vos paiements !

(Le pont de Pâques va bloquer certains paiements : il est temps d'anticiper vos opérations bancaires - Crédit photo : Adobe Stock)

Avec le week-end prolongé de Pâques (du vendredi 18 au lundi 21 avril inclus), de nombreux clients risquent de voir leurs virements bloqués ou reportés. Ce phénomène, souvent méconnu, est lié à la fermeture des banques en Europe durant cette période. Les conséquences sur les comptes bancaires pourraient être significatives. Alors, comment éviter un incident de paiement ou un découvert dû à un manque de provision ?

Pourquoi certains virements bancaires sont-ils bloqués ?

Les virements bloqués du fait de suspensions sont ceux traités via la plateforme Target 2, le système de paiement de l'Eurosystème. Lorsque ces opérations tombent sur des jours fériés ou en fin de mois, elles peuvent être décalées, ce qui complique la gestion des échéances initialement prévues.

L'effet de cette période gelée au niveau bancaire peut être double :

Vous attendez un paiement qui n'arrive pas dans les temps, ce qui peut dégrader momentanément le solde de votre compte bancaire.

Vous effectuez un règlement que le bénéficiaire ne perçoit pas dans les délais convenus, ce qui peut conduire au mieux à un mécontentement de sa part, et au pire à des pénalités.

Bien que le Vendredi saint ne soit férié en France que dans certaines régions (Alsace et Moselle), il l'est dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Espagne. Cela entraîne une fermeture bancaire de quatre jours consécutifs (du jeudi 17 avril minuit à lundi 21 avril inclus), affectant les virements et prélèvements habituels, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.

À noter : les virements effectués entre comptes d'une même banque (dits «internes») ne sont pas impactés.

Anticipez les paiements pour éviter les désagréments !

La clé pour ne pas être pris au dépourvu est de planifier à l'avance. Voici quelques solutions.

• Modifier la date d'un virement ponctuel : si votre espace client le permet, ajustez la date avant qu'elle ne devienne définitive.

• Négocier avec vos interlocuteurs : si possible, demandez un report de paiement en obtenant leur accord formel (idéalement sans frais).

• Augmenter votre découvert autorisé : certaines banques, notamment en ligne, permettent de modifier facilement ce paramètre. Par exemple, chez BoursoBank, vous pouvez ajuster votre plafond de découvert directement depuis votre espace client, sous réserve d'acceptation.

Le saviez-vous ? Le calendrier des fermetures bancaires 2025 est disponible depuis septembre 2024. Il y a au total 6 jours fériés Target 2 et 10 jours fériés en France, qui peuvent d'ailleurs se superposer (1).

Le virement instantané : une solution de paiement fiable 24/7

Contrairement aux virements classiques, les virements instantanés ne sont pas affectés par les fermetures bancaires. Ils restent accessibles en continu, même durant les jours fériés (2).

De plus, depuis le 26 février 2024, une réglementation européenne impose aux banques de réduire progressivement les coûts des virements instantanés pour les aligner depuis janvier 2025 sur ceux des virements standards, avec une mise en conformité complète attendue pour octobre 2025.

Chez BoursoBank, les virements instantanés sont déjà gratuits depuis leur lancement en janvier 2019, offrant une solution rapide et économique pour régler ses comptes sans délai.

Comme le rappelle la Fédération bancaire française (FBF), seuls les virements interbancaires sont concernés par ces interruptions liées au calendrier. Cette situation met en lumière l'intérêt croissant des virements instantanés, qui se révèlent particulièrement fiables face aux impératifs des fermetures bancaires annuelles.

