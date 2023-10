information fournie par So Foot • 23/10/2023 à 13:18

Fenerbahçe tient le record de victoires en Europe

On peut gagner un match…

Après sa victoire face à Hatayspor ce dimanche (4-2), Fenerbahçe est plus que jamais leader de Süper Lig turque avec neuf victoires en neuf matchs. Depuis le 26 juillet et sa victoire au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence face au Zimbru Chisinau (5-0), les joueurs d’İsmail Kartal sont tout simplement invaincus, et ce, toutes compétitions confondues.…

CD pour SOFOOT.com