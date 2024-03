Federico Valverde : « Mes partenaires me voient comme un leader légitime »

Taulier de l’Uruguay et essentiel au Real Madrid, Federico Valverde occupe une place de plus en plus importante dans les deux équipes qu’il défend. Et le milieu de terrain, à l’aise dans l’exercice de l’interview, assume pleinement ce nouveau statut. Rencontre avec le joueur de 25 ans, à l’occasion du match amical entre l’Uruguay et le Pays basque.

Tu es joueur du Real Madrid et international uruguayen, ce sont deux maillots très lourds historiquement. Comment gères-tu cette pression ?

Je déplace simplement le curseur, en fonction de mes échéances en club ou en sélection. Je suis plongé dans cette pression depuis mon adolescence, et j’ai appris à faire avec le poids des deux maillots. Au Real Madrid, on exige de toi que tu remportes un titre par saison. Pareil en Uruguay, on veut te voir gagner. Cela commence par les supporters, c’est ensuite véhiculé par la presse et enfin entre les joueurs eux-mêmes.…

Propos recueillis par Sergio Levinsky, à Bilbao pour SOFOOT.com