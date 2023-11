Federico Valverde et les tee-shirts à deux euros

Petit rappel que le football de haut niveau est un autre monde.

Aujourd’hui élément incontournable de l’effectif du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions en 2022, Federico Valverde a connu une drôle de période d’acclimatation à son arrivée en Espagne en 2016, en provenance de son Uruguay natal. Sur le site The Players’ Tribune, il revient sur ses débuts à Madrid, et notamment son premier jour dans le vestiaire du Castilla, la réserve des Merengues . « Je suis arrivé dans le vestiaire comme si je marchais sur un nuage. J’étais tellement confiant. […] Je ne me souviens même pas de l’entraînement. C’était un peu flou. Mais je me souviens qu’après l’entraînement, tout le monde s’habillait, je regardais autour de moi, j’admirais tout… Et puis j’ai commencé à remarquer ce que tout le monde portait. Des ceintures Gucci. Des Nikes toutes neuves. Pas d’éraflures. Des portefeuilles Louis Vuitton. Des trousses de toilette Louis Vuitton. » …

CD pour SOFOOT.com