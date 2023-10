Federico Baschirotto, le tracteur X de Lecce

Foto IPP/Mairo CinquettiBergamo 19 02 2023Calcio Campionato di Serie A 2022/2023 Atalanta BC v US Lecce 1-2Nella foto Federico Baschirotto del Lecce esulta a fine partita Italy Photo Press World Copyright Photo by Icon Sport

Taulier de la défense de Lecce, Federico Baschirotto est devenu l’une des références à son poste en Serie A. La recette ? Rien d’autre que le travail, valeur qu’il a développée durant son enfance, entre les bottes de foin et les vaches. Une preuve qu’être footballeur et agriculteur, c’est possible.

Samedi 13 août 2022. Pour la première journée de Serie A, Lecce reçoit l’Inter. Malgré la défaite (1-2), les Salentini font bonne impression. Un homme en particulier, dont le visage ne semble pas inconnu des suiveurs aguerris du championnat italien : Federico Baschirotto. Alors âgé de 26 printemps, le colosse parvient à mettre en grande difficulté le duo milanais Lautaro-Lukaku. « On l’avait mis titulaire dans ce match un peu dans l’urgence, et il a tout de suite explosé. Avec mon staff, on a tout de suite compris » , se remémorait en mai dernier son entraîneur Marco Baroni, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport . Pas vraiment prévu au casting, lui qui devait simplement jouer un rôle de remplaçant, Baschirotto délivre ensuite une saison XXL (37 matchs joués, dans la compétition) qui est logiquement récompensée par une convocation avec la Nazionale . « J’ai eu du mal à y croire, mais quand je l’ai appris, j’ai pleuré » , se rappelle-t-il, Kleenex prêt à être dégainé. En l’espace de cinq ans, le bonhomme est tout simplement passé de la quatrième division transalpine à la sélection. Pas mal pour un fils de paysan, non ?

Chievo, nettoyage de tomates et Udogie

Loin des stades de première division, c’est à la ferme familiale « Baschirotto Farm » située à Nogara (à une trentaine de kilomètres au sud de Vérone) que Federico Baschirotto se sent le mieux. « J’ai toujours baigné entre les deux mondes. Dès huit ans, je venais aider mon père ici à la ferme avec mes frères. C’était souvent rude et fatigant, heureusement que mes frères étaient là pour me faire rire : le temps passait plus vite ! » , se souvient Federico. Comme près de 920 000 Italiens et Italiennes, l’ancien collègue de Samuel Umtiti grandit dans un milieu agricole. Néanmoins, si aider son père est quelque chose qu’il apprécie, ce foutu ballon rond prend de plus en plus de place dans sa vie. « En parallèle de la ferme, j’ai commencé à jouer au football dès l’âge de 5 ans. Puis, la passion n’a fait qu’augmenter. Donc forcément, je passais un peu moins de temps à la ferme » ,

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com