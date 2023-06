FC Metz, un nouveau tour dans l’ascenseur émotionnel

Illustration during the Ligue 2 BKT match between Metz and SC Bastia at Stade Saint-Symphorien on June 2, 2023 in Metz, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Avant la dernière journée du championnat, le FC Metz se devait de faire un meilleur résultat que Bordeaux pour accéder à la Ligue 1. Pour le moment, c'est chose faite, en attendant sagement que les Girondins passent devant la commission pour leur soirée totalement ratée contre Rodez. Côté lorrain, les dernières heures ont été mémorables sur le terrain comme dans les gradins.

Le Havre est champion de Ligue 2, c’est sûr ; Metz est promu, ça ne l’est pas encore. Malgré leur victoire accrochée à la maison face à Bastia (3-2), les Messins ont encore Bordeaux dans le rétroviseur, qui pourrait rejouer son match face à Rodez (arrêté à cause de l’intrusion d’un supporter et du coup asséné au buteur ruthénois, alors que les Girondins perdaient 1-0) et l’emporter par au moins cinq buts pour leur chiper la deuxième place. Un casse-tête administratif qui n’empêchera pas les Grenats de dormir, bien trop préoccupés à teinter cette nuit de leurs célébrations et de leur couleur si particulière. En effet, de la place de la République à la pelouse de Saint-Symphorien, supporters et joueurs ont tenu à marquer de leur empreinte cette soirée qui a marqué tout un peuple.

Une marche vers la montée …

Par Arthur Charlier, à Metz pour SOFOOT.com