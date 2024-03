FC Metz : silence, ça coule

Christophe HERELLE of FC METZ during the Ligue 1 Uber Eats match between Football Club de Metz and Olympique Lyonnais at Stade Saint-Symphorien on February 23, 2024 in Metz, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Ce n'est pas la fête du FC Metz, au contraire. Le club lorrain est bloqué dans la zone rouge, pétrifié par un championnat qui avance trop vite pour lui. Et à l'heure de se déplacer à Nantes puis de recevoir Clermont, dans ce qui s'apparente à la dernière chance de déclic, solutions et prises de parole ne se bousculent pas au portillon.

Le pire, et comme souvent face aux grosses écuries du championnat, c’est que ce match contre l’Olympique lyonnais n’était vraiment pas le plus indigent de la saison. Mais voilà, cette défaite a suffi à faire basculer le FC Metz dans une crise passionnelle. Un envahissement de terrain là où huit mois plus tôt le peuple grenat fêtait en grande pompe son retour en Ligue 1, un cordon de sécurité pour empêcher les grognards d’accéder au vestiaire des joueurs, un président restant sourd aux injonctions de ses tribunes l’exhortant à venir s’expliquer (ou à démissionner), un entraîneur qui en a sa claque des questions « si stupides, si provocatrices » des journalistes sur son départ… Voilà pour le panorama, que n’a pu que commenter le capitaine Matthieu Udol, au micro de Prime Vidéo : « C’est un peu tendu. Je ne le justifie pas (l’envahissement) , mais je comprends l’énervement. […] On est arrivé à un stade où l’on fait abstraction de ce qu’il se passe autour, on savait que ce match-là serait assez hostile, même s’ils nous ont encouragés en première période. Mais on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. » Dont une cassure avec un public qui n’avait jamais autant répondu présent que cette saison (84% de taux de remplissage à la mi-saison et un record de 17 000 abonnés). C’est peu dire que les Messins en ont connu des saisons galères, mais celle en cours semble cristalliser énormément de frustrations.

L’art de relancer les autres

Ce ne sera pas encore cette fois que les chiffres mentiront. Les Grenats, du bas de leur 17 e place au classement, n’ont plus vu l’ombre d’une victoire depuis le 26 novembre à Lorient (3-2). Dans ce long tunnel, ils ont eu le temps de réveiller les démons de 1950, lorsque Thadée Cisowski et ses camarades avaient, comme ceux de 2024, enchaîné une série de sept défaites consécutives. Ils ont aussi laissé l’opportunité au latéral Matthieu Udol de planter un but de la tête au Parc des Princes et un autre au Vélodrome, permis à Didier Lamkel Zé et Georges Mikautadze de fêter leurs retrouvailles avec Saint-Symphorien avec u

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com