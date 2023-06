Fayza Lamari, maman de Mbappé : « Kylian n’est pas une pancarte promotionnelle »

La maman de Kylian Mbappé sort du silence.

Assez peu loquace dans les médias, Fayza Lamari s’est livrée (un petit peu) au journal suisse La Tribune de Genève . La mère « et principale conseillère » de l’attaquant du PSG explique qu’elle a un rôle central dans la carrière du génie français : « Pas que sur l’image, sur tout. Même sur son football, aux côtés de son papa, avec lequel on est parfaitement complémentaires dans cet accompagnement. Je fais partie de l’équipe qui s’occupe de tout ce qui est transfert, négociations et autres. » Avec un mot sur la prolongation de Kyks à Paris, l’été dernier : « Ce n’est pas contre Madrid, car effectivement, ce club représente beaucoup pour Kylian depuis qu’il est petit. C’est difficile de leur dire non quatre fois, et c’est ce qu’il a fait. Nous avons toujours été réglo. Quand Kylian a voulu rester à Paris, c’était sa décision. Je suis contente qu’il l’ait prise, car se dire qu’un enfant de banlieue a pu fouler la pelouse du Parc des Princes et devenir le joueur qu’il est devenu, c’est génial. » …

GD pour SOFOOT.com