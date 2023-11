Farioli : « On va prendre le temps de fêter et de s'embrasser »

Il n’y a que de l’amour à Nice en ce moment.

Une nouvelle fois ce dimanche, l’OGC Nice a fait ce qu’il sait faire le mieux : s’imposer 1-0. En l’emportant sur la plus petite des marges face à Toulouse, les Aiglons sont revenus à un petit point seulement du PSG, et ont surtout pris cinq points d’avance sur le troisième (Monaco) et même provisoirement dix sur Lille, quatrième, qui jouera plus tard face à l’OL. Ce qu’a savouré volontiers en conférence de presse Francesco Farioli, l’artisan du renouveau niçois : « Cela fait plaisir d’avoir un petit matelas. Mais on ne travaille pas pour les statistiques. L’important est de parvenir à accumuler des points car les difficultés vont arriver, notamment après la trêve . On va prendre le temps de fêter et de s’embrasser, avant de nous tourner vers Nantes. » …

