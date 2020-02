Farid Alilat : « Bouteflika est conscient de tout ce qui se passe »

« Bouteflika, c'est d'El Mouradia à El Alia (cimetière d'Alger où sont enterrés les dignitaires). Sans escale.? » Cette citation reprise dans l'ouvrage de notre collègue de Jeune Afrique Farid Alilat résume bien la vie de celui que les Algériens ont fini par chasser du pouvoir le 2 avril 2019. Dans Bouteflika, l'histoire secrète (éditions du Rocher) qui vient de paraître, Alilat retrace la biographie d'un ambitieux, un animal politique, depuis son enfance au Maroc, en passant par les grands bouleversements qu'a connus l'Algérie depuis près de 60 ans. Bouteflika a été de tous les coups. Flamboyant, intrigant, paranoïaque, impitoyable, roublard et charmeur : l'homme qui a régné sur l'Algérie durant vingt ans fascine tant sa soif de pouvoir l'a mené à sa propre chute. L'auteur qui suit Bouteflika depuis plusieurs années a recueilli témoignages et confidences sur les mille vies du président déchu, il se confie au Point Afrique.Lire aussi L'an I du hirak : « Nous sommes là pour que vous partiez ! »Le Point Afrique : Quel était le meilleur moment de la vie d'Abdelaziz Bouteflika, selon vous ?Farid Alilat : Le meilleur moment de la vie de Bouteflika est ce mardi 27 avril 1999, jour de son investiture comme président de la République. C'est son jour de gloire, sa consécration, son sacre. Lui qui voulait être président à l'âge de 20 ans l'est enfin devenu après une quête obsessionnelle qui aura duré 42 ans. À la mort de...