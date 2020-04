Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook lance une application de visioconférence Reuters • 25/04/2020 à 11:47









FACEBOOK LANCE UNE APPLICATION DE VISIOCONFÉRENCE SAN FRANCISCO (Reuters) - Facebook a présenté vendredi une application de visioconférence et des fonctions étendues de vidéo en direct, cherchant à profiter du bond de la demande généré par le télétravail durant la crise sanitaire liée au coronavirus. Cette application, Messenger Rooms, permettra à jusqu'à 50 personnes de prendre part à une visioconférence, a indiqué le géant américain du numérique dans un communiqué. Les participants apparaîtront à l'écran sous forme d'une mosaïque pouvant afficher 16 fenêtres sur ordinateur et 8 sur smartphone, soit un format ressemblant à celui proposé par Zoom, dont le nombre d'utilisateurs quotidiens a bondi à plus de 200 millions en mars avec la généralisation du télétravail. Facebook vient concurrencer Zoom mais aussi Teams de Microsoft, Webex de Cisco et Hangouts de Google. Messenger Rooms permettra à ses utilisateurs d'inviter des personnes ne disposant ni de l'application, ni d'un compte, à prendre part à une visioconférence via un lien pour navigateur internet, a fait savoir Facebook. Les appels n'auront aucune limite de temps. Dans la foulée de cette annonce, l'action de Zoom a perdu 3,7% à environ 163 dollars après avoir atteint un record de 181,50 dollars plus tôt dans la journée. Le titre Facebook a progressé de manière moins spectaculaire, de 2,4% par rapport à la veille, à 189,51 dollars. (Katie Paul; version française Jean Terzian)

