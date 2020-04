Face au coronavirus, le boom des téléconsultations

Les chiffres explosent. En à peine une semaine, entre le 23 et le 29 mars, 486 369 téléconsultations ont été facturées à l'Assurance maladie, qui en comptabilisait moins de 10 000 par semaine avant début mars. Le recours à la télémédecine, qui permet de réaliser des rendez-vous médicaux en ligne et à distance, constitue désormais 11 % de l'ensemble des consultations, contre moins de 1 % avant le début de la crise. Pratique autorisée depuis 2018, mais peu répandue dans le milieu médical, la téléconsultation s'est généralisée depuis le début de l'épidémie, et surtout depuis l'adoption des mesures de confinement. Les médecins, parfois frileux face à ce procédé qui ne permet aucun examen clinique, sont désormais très nombreux à y avoir recours.

La télémédecine prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie

« Le développement de la téléconsultation se traduit par une augmentation très forte du nombre de médecins qui la pratiquent », note l'Assurance maladie. La semaine dernière, ce sont près de 29 000 médecins libéraux qui ont facturé au moins une téléconsultation, soit environ un médecin sur trois, contre moins d'un sur dix la semaine du 16 au 22 mars. Un essor qui s'explique en partie par les consignes énoncées par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui, dès le début de la crise sanitaire, a appelé la population à « préférer » la téléconsultation au

