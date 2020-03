Face au coronavirus, l'inévitable prolongation du confinement

« Restez chez vous. » C'est le mot d'ordre qui a été martelé successivement par le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur lundi 16 mars. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, un confinement d'au moins « quatorze jours » a été décrété, et ce, « jusqu'à nouvel ordre », selon les mots d'Emmanuel Macron. « Je trouve l'expression du président juste, d'une part parce que c'est un ordre, et c'est important de l'entendre comme tel, et d'autre part parce qu'on ne peut pas donner de date de fin », note Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Comme beaucoup de scientifiques, ce dernier considère toutefois cette durée de quatorze jours comme « purement artificielle ». « Il est assez probable que nous soyons obligés de prolonger le confinement au-delà de deux semaines », a d'ailleurs annoncé la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, au micro de BFM TV ce vendredi.Lire aussi Coronavirus : « À Mulhouse, le flot d'hospitalisations ne tarit pas dans un hôpital saturé »« Ce que nous vivons actuellement en France n'a rien à voir avec la Chine. Pour le moment, on ne confine pas réellement les gens, on tente de réduire drastiquement le nombre de contacts. La maladie va continuer à s'étendre, mais moins vite. Il y aura toujours des gens malades, mais le but, c'est que notre système de santé puisse les prendre en charge », explique de son côté Mathias Wargon,...