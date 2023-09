Fabien Centonze mis à pied par le FC Nantes

« Et on re-retourne à Nantes ! »

Les semaines se suivent et se ressemblent tant la situation interne du FC Nantes se tend au fil des jours. Après une saison passée à flirter avec la relégation en Ligue 2, les Jaune et Vert, actuellement quinzièmes avec 2 points, sentent la menace planer, et la tension ne baisse pas. Ce jeudi, deux affaires viennent un peu plus plomber le club pourtant laissé tranquille par la trêve internationale. David Amaré, directeur de sûreté et de sécurité du club, fait l’objet d’une enquête de l’IGPN, tandis que le défenseur Fabien Centonze aurait été mis à pied par le FCN durant une semaine d’après les informations d’ Ouest France .…

EL pour SOFOOT.com