Ezequiel Lavezzi entre en hôpital psychiatrique

Depuis maintenant plusieurs semaines, la vie d’Ezequiel Lavezzi ressemble davantage à un polar, qu’à une retraite ordinaire. Entre escroqueries, disputes et overdose, El Pocho ne vit pas sur un long fleuve tranquille. Et d’après le témoignage du journaliste argentin, Matías Vázquez, dans des propos relayés par L’Équipe , l’ancien attaquant du PSG (2012-2016) aurait été interné en hôpital psychiatrique, de son propre chef. « C’est dur. Mais il faut que je le fasse, que je réoriente ma vie, mes habitudes. Et tout cela, je dois le faire pour mon fils. J’avais dépassé les limites. J’ai essayé de me « laver l’esprit » seul, mais je n’ai pas pu. Il n’y avait pas d’autre choix que de venir ici » , aurait-il avoué à des proches. Selon Vázquez, l’ancien international albiceleste (51 sélections, 9 buts) lutte notamment contre son addiction à l’alcool.

Âgé de 38 ans, Lavezzi est interné à la clinique Dharma de Buenos Aires, un établissement spécialisé en psychiatrie et en réhabilitation, connu pour accueillir certaines célébrité argentines. Il y est maintenu en confinement complet, sans télévision, avec peu d’heures de téléphone par jour, et la visite de quelques proches.…

QF pour SOFOOT.com