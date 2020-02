Exclusif : les extraits du nouveau livre de Ségolène Royal

Elle dit qu'elle a eu l'idée de son huitième livre, Résilience française, il y a un an, constatant la dégradation du climat social en France. Elle y a vu un reflet des assauts contre la planète, comme si tout ça, au fond, n'était qu'un même phénomène : « En vérité, écrit Ségolène Royal, c'est une même machine qui avance sur deux jambes. Du même mouvement, on saccage la nature pour le profit, et l'on pille les compétences, les appétences, les urgences des femmes et des hommes. Ne cherchez pas, les causes sont les mêmes ; les responsables aussi. Les forces de la cupidité n'ont que faire, ni des êtres vivants ni des citoyens délibérants. »Résilience française explore cette dualité. Un coup pour le climat, un coup contre Macron. Ségolène Royal, toujours remontée contre le chef de l'État, attaque sa pratique du pouvoir, cette « brutalité » et cette « verticalité » à laquelle elle oppose, on s'en doute, la concertation ? par elle nommée « démocratie participative ». Elle fustige l'impréparation de l'équipe gouvernementale, son orgueil, ses erreurs, son entêtement parfois. Elle trace un parallèle avec les attaques contre le climat, citant Sylvain Tesson, pour qui on est passé de « l'usage du monde à l'usure du monde ».Lire aussi Ségolène Royal perd le NordIl y a un autre effet-miroir, dans ce livre. La « résilience française », c'est forcément aussi, un peu, la sienne. La « femme debout », comme...