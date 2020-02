EXCLUSIF. Gabriel Matzneff a été fiché par les services de renseignements

Rebondissement dans l'affaire Matzneff. Les policiers, qui épluchent actuellement les livres publiés par l'écrivain depuis les années 1970, et dont ils se sont procuré des exemplaires au siège de la maison Gallimard à Paris, viennent de faire une nouvelle découverte. Un carton, référencé au nom de Gabriel Matzneff, a été exhumé des archives des ex-renseignements généraux (RG).Selon une source proche de l'affaire, « les documents de ce dossier couvrent la période 1950-1999 », soit une grande partie de la vie de Gabriel Matzneff et de sa production littéraire. D'après le Code du patrimoine, ces archives ne sont normalement pas communicables avant un délai de cinquante ans, au titre de la protection de la vie privée.Des démarches policières pour récupérer les documentsL'Office central pour la répression de la violence aux personnes (OCRVP), chargé des investigations pour viols sur mineur visant Gabriel Matzneff, a cependant été récemment averti de l'existence de ce dossier. Jusqu'à présent, seules quelques bribes d'archives de la brigade de protection des mineurs (BPM), datées de 1986, avaient été versées à l'enquête en cours.Lire aussi Pourquoi Gabriel Matzneff a (jusqu'ici) échappé à la justiceLa préfecture de police de Paris ignorait-elle qu'elle possédait de tels documents ? Mystère. Ceux-ci sont pourtant numérotés et archivés sous le nom de l'écrivain. Me Forestier, l'avocate de Vanessa Springora, fait savoir qu'elle...