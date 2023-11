Everton veut revoir jouer Dele Alli, mais pas à n’importe quel prix

Des nouvelles de l’ancienne étoile de Tottenham.

Symbole du désarroi de certains footballeurs, après avoir témoigné de sa détresse mentale, Dele Alli tente petit à petit de se reconstruire en tant que joueur. Actuellement blessé, l’international anglais travaille pour revenir malgré des contretemps et peut compter sur le soutien de son club d’Everton dans cette entreprise. Un point noir entoure cependant son retour à la compétition, une clause liée à son transfert de Tottenham à Everton en janvier 2022. Transféré sans indemnité, mais avec différents bonus dépendants de ses performances, il pourrait rapporter 10 millions de livres à son ancien club s’il atteint la barre des 20 matchs joués sous les couleurs des Toffees . Actuellement bloqué à 13 apparitions du fait de son prêt à Beşiktaş l’an dernier, Alli, s’il revient, devrait rapidement dépasser cette marque et faire passer Everton à la caisse. Problème, Everton n’a plus un sou et navigue à vue, alors qu’il est aujourd’hui 15 e de Premier League et lutte pour se maintenir.…

JF pour SOFOOT.com