Everton torpille Newcastle, West Ham piège Tottenham

La 15 e journée de Premier League disputée en ce milieu de semaine a pris fin ce jeudi soir, avec deux succès surprenants.

Pour la réception de Newcastle à Goodison Park, Everton a réalisé une excellente opération dans sa course au maintien, en s’imposant largement (3-0) . Chez les Magpies , un coup franc de Kieran Trippier bien capté par Jordan Pickford (13 e ), et une tête d’Alexander Isak, non cadrée (37 e ), ont apporté un peu de lumière. En face, la reprise de Dominic Calvert-Lewin, pourtant seul devant le but, a été envoyée au-dessus (40 e ). Après la pause, c’est Anthony Gordon qui a perdu son duel avec Pickford, la faute à un tir trop mou au point de penalty (64 e ). L’occasion de trop, puisque dans la foulée, Dwight McNeil s’est offert un slalom en solitaire, conclu d’un missile en lucarne (1-0, 79 e ). En fin de partie, Abdoulaye Doucouré a creusé l’écart, profitant de la passe en retrait de Jack Harrison, manquée par McNeil, mais bien suivie (2-0, 86 e ). Le festival liverpuldien finalement achevé des pieds de l’entrant Beto, venu bouger Tino Livramento de l’épaule et ajuster son ballon (3-0, 90 e +6).…

AB pour SOFOOT.com