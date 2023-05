Everton sauvé, Leicester et Leeds relégués, Aston Villa européen

Si la course au titre avait déjà sacré Manchester City, celle pour la relégation a vu Leicester et Leeds grimper dans la charrette lors de cette dernière journée. Aston Villa jouera bien l'Europe la saison prochaine contrairement à Tottenham et Brentford. Manchester United boucle une saison placée sous le signe du renouveau sur le podium.

Pour les premières places, celles qui brillent un peu plus que les autres, cette cuvée 2022-2023 de la Premier League n’avait gardé que de maigres bulles pour cette 38 e et dernière journée. En réalité, une seule inconnue subsistait : celle de savoir qui d’Aston Villa, Tottenham ou Brentford aurait la chance de se glisser dans la peau d’un étudiant en Erasmus et se taper tous ces déplacements que réservent la Ligue Europa Conférence. Septièmes, et les mieux placés, au coup d’envoi, les hommes d’Unai Emery n’ont pas tremblé pour conserver leur bien face à Brighton (2-1) . Une galette de Jacob Ramsey pour Douglas Luiz et un pion d’Ollie Watkins auront suffi à faire chavirer Villa Park. Et il le fallait parce que derrière, Tottenham, grâce à l’inévitable Harry Kane, auteur d’un doublé et de son 30 e pion de la saison, avait fait le boulot contre Leeds (4-1) pour souffler l’Europe aux Villans . Seulement neuvième au coup d’envoi, Brentford devait compter sur un miracle face à Manchester City pour accrocher l’Europe, tout en espérant un faux pas des deux autres. Ce miracle, les Bees sont allés le chercher en faisant chuter le champion (1-0) , insuffisant malgré tout pour remonter au classement. Un peu plus haut, c’est bien Manchester United qui accroche le podium, devant Newcastle, en finissant le boulot face à Fulham grâce à des sucreries de Jadon Sancho et Bruno Fernandes (2-1) . De leur côté, les Magpies bouclent une saison plus que réussie par un nul sans saveur face à Chelsea (1-1) , finalement douzième.

Everton s’en sort, pas Leeds et Leicester

Si le haut de tableau n’offrait qu’un seul ticket pour la Ligue Europa Conférence aux trois volontaires, le bas, lui, proposait deux billets, pour le même contingent d’intéressés, promettant un aller direct en Championship. Le premier a rapidement trouvé preneur puisque Leeds n’a pas fait long feu face à Tottenham (1-4) . Le second a en revanche eu plus de mal à trouver un acquéreur. Plutôt attenti

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com