information fournie par So Foot • 15/09/2023 à 12:56

Everton racheté par le propriétaire controversé du Red Star

Eh hop, un huitième pays de débloqué.

Le simple fait de regarder les clubs appartenant à 777 Partners permet de voyager aux quatre coins du globe. De Saint-Ouen-sur-Seine à Melbourne, la société d’investissement américaine possède le Red Star, le Genoa, le Standard de Liège, le Hertha, Vasco da Gama, 20% du Melbourne Victory (mais 70% d’ici 2028), une petite part du Séville FC et, désormais, Everton. Un huitième pays et des premiers pas dans le championnat le plus suivi du monde. À la recherche d’un repreneur depuis janvier dernier, les Toffees ont en effet trouvé un accord avec 777 Partners ce vendredi, alors qu’un autre fonds d’investissement américain, MSP Sports Capital, était aussi sur le coup.…

EL pour SOFOOT.com