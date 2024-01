information fournie par So Foot • 15/01/2024 à 19:41

Everton et Nottingham Forest bientôt sanctionnés pour infraction financière

La course au maintien arbitrée par l’argent.

Quelques semaines après la lourde sanction contre Everton, délestant les Toffees de 10 précieux points, l’autre club de Liverpool est de nouveau dans le viseur de la Premier League. Selon l’instance, Everton et Nottingham Forest ont respectivement confirmé avoir « enfreint les règles de rentabilité et de viabilité de la ligue » . Cela serait notamment dû au déficit trop élevé des deux clubs alors que les pensionnaires de première division anglaise ne doivent pas perdre plus de 105 millions de livres (environ 120 millions d’euros) sur une période de trois saisons, soit 35 millions de livres par exercice.…

