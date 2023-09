information fournie par So Foot • 26/09/2023 à 12:40

Everton et Hummel s’associent et lancent un maillot pour l’égalité dans le foot

Hummel a le sens du timing.

Everton et son équipementier Hummel ont annoncé ce mardi le lancement d’un maillot en édition limitée, destiné à promouvoir l’égalité dans le football et à lever des fonds pour l’association caritative du club. Une action menée par la marque danoise avec sept clubs du monde professionnel, le Real Betis, Everton, Southampton, Coventry City, Cologne et Brøndby, qui porteront donc une tunique aux couleurs arc-en-ciel. Une initiative à la portée assez large, mais qui trouvera aussi une issue sociale très concrète, puisqu’une partie des sous obtenus pour chaque maillot sera effectivement utilisée à des fins solidaires dans les villes concernées.…

JF pour SOFOOT.com