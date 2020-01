Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Evacuation d'un camp de migrants dans le nord de Paris Reuters • 28/01/2020 à 07:45









PARIS (Reuters) - La préfecture de police de Paris a annoncé mardi avoir commencé à évacuer un campement de migrants situé dans le nord de la capitale. Dans un communiqué, la préfecture dit avoir commencé à démanteler le campement installé près de la porte d'Aubervilliers, dans les 18e et 19e arrondissements de Paris. Le site abrite environ 915 personnes réparties dans 769 tentes et abris de fortune, précise ce communiqué. (Sudip Kar-Gupta et Nicolas Delame)

