Eurofins: la rentabilité continue de s'éroder en 2023 en raison de la baisse des tests Covid

Le groupe Eurofins, géant des laboratoires d'analyses a vu sa rentabilité quasiment divisée par deux en 2023 par rapport à 2022 en raison de la diminution des revenus liés au Covid-19, a-t-il indiqué mardi.

Le spécialiste des tests d’analyses biologiques, alimentaires, environnementaux et pharmaceutiques a vu son bénéfice net glisser à 308 millions d'euros l'an dernier contre 606 millions d'euros en 2022, soit une baisse de 49%.

Le chiffre d'affaires s'affiche en recul de 3% à 6,515 milliards d'euros, principalement en raison d'une baisse des revenus liés aux tests Covid-19 et aux réactifs de laboratoires descendus à un "niveau négligeable" l'an dernier, soit juste au-dessus de 20 millions d'euros contre près de 600 millions en 2022

Hors tests Covid et revenus des réactifs, Eurofins affiche ainsi une croissance de ses activités de 7,1%.

L'activité a subi un impact de changes négatif à hauteur de 1,9%.

Dans ce contexte, l'entreprise s'est montrée prudente dans ses acquisitions, qui ont contribué pour seulement 59 millions d'euros en 2023 contre 150 millions un an plus tôt.

Cette année aussi, Eurofins compte "rester prudente vis-à-vis de sa stratégie d'acquisition".

Le groupe a confirmé ses perspectives financières à 2027 : il cible une croissance organique moyenne de 6,5% par an et des revenus potentiels moyens de 250 millions d'euros par an issus des acquisitions sur la période.

Pour 2024, Eurofins table sur un chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards d'euros.