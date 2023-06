information fournie par So Foot • 21/06/2023 à 22:55

Euro espoirs : le Portugal se rate, la Belgique et les Pays-Bas se neutralisent et l’Ukraine assure

Groupe A :

Belgique 0-0 Pays-Bas

Dans cette affiche qui sentait bon le Benelux, les jeunes Belges, baladés lors de la première mi-temps, grattent un nul plutôt logique face aux Pays-Bas (0-0). Il faut pourtant patienter 25 bonnes minutes pour enfin voir les Diablotins venir pointer le bout de leur nez dans le camp adverse. Le temps pour Maarten Vandevoordt et sa défense de se démener pour empêcher les Jong Oranje de concrétiser leur domination (69% de possession pendant les 45 premières minutes). Des efforts payants puisque la plus belle occasion de ce premier acte est finalement pour Loïs Openda. Parfaitement lancé par son capitaine Charles De Ketelaere, le Lensois bute sur Bart Verbruggen au moment de braquer la banque (44 e ).

Tranquille jusque-là, le portier d’Anderlecht voit ses gants chauffer au retour des vestiaires. Fraîchement entré en jeu, Michel-Ange Balikwisha en est notamment responsable, et Verbruggen sort un délicieux arrêt du pied alors que l’attaquant belge avait été trouvé dans la surface par une astucieuse déviation d’Openda (75 e ). Plus équilibré, ce deuxième acte voit les deux équipes enchaîner les coups de chaud dans les deux surfaces au cours des 15 dernières minutes. Vandevoordt en profite pour sortir une dernière horizontale devant Sven Mijnans (84 e ). Et c’est sur un nul plutôt mérité que les deux équipes se séparent.…

FP pour SOFOOT.com