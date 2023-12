information fournie par So Foot • 02/12/2023 à 20:53

Euro 2024 : un orgasme en plein tirage au sort

Et promis, ce n’était pas celui de Didier.

Alors que le tirage au sort de l’Euro 2024 battait son plein à la Philarmonie de l’Elbe d’Hambourg, salle forcément plus habituée aux douces mélodies qu’aux fausses notes, il a été interrompu un très court instant. Les spectateurs les plus attentifs ont pu, comme Giorgio Marchetti ( aka monsieur tirage au sort) et une bonne partie de la salle, entendre un bruit proche de celui d’un orgasme féminin, assez prononcé, juste après que la Suisse a été placée dans le groupe A.…

AH pour SOFOOT.com