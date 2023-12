Euro 2024 : les Bleus ont leur cap en Allemagne

À un peu plus de six mois du début de l'Euro 2024, l'équipe de France connaît une partie de son menu : ce sera la poule D avec l'Autriche, les Pays-Bas et un barragiste à déterminer entre le pays de Galles, la Pologne, la Finlande et l'Estonie. Un tirage dense, mais plutôt clément, qui doit permettre aux Bleus de se projeter.

Il ne fait pas un temps à mettre le nez dehors sans se couvrir, en ce début de mois de décembre, mais il y a toujours un air de fin de printemps et de début d’été quand le programme d’une grande compétition commence à se dessiner. La Philharmonie de l’Elbe de Hambourg a ainsi été le théâtre du tirage au sort de la phase de poules de l’Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne dans quelques mois, du 14 juin au 14 juillet. On a vu défiler des noms comme Wesley Sneijder, David Silva, Ricardo Quaresma ou encore Blaise Matuidi sur la grande scène pour donner le menu à venir. Pour l’équipe de France, ce sera l’Autriche, les Pays-Bas et un barragiste à déterminer en mars entre la Pologne, le pays de Galles, la Finlande et l’Estonie.

Opéré du dos, Didier Deschamps avait déclaré forfait pour cette cérémonie qu’il a pu suivre devant son écran. « C’est un tirage difficile du fait d’avoir eu les Pays-Bas dans le chapeau 3 qu’on connaît bien certes. Ça amène forcement un groupe plus dense avant de connaître l’identité du barragiste, ce qui laisse une incertitude , a-t-il réagi sur TF1. C’était dur de faire pire que le dernier Euro (les Bleus avaient hérité de l’Allemagne, du Portugal et de la Hongrie, NDLR), mais il faudra être prêt tout de suite car nos deux premiers matchs seront contre l’Autriche et les Pays-Bas. » Le sélectionneur connaît la recette : ce sera sa sixième phase finale à la tête des Bleus et il n’a jamais connu la désillusion de ne pas sortir des poules.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com