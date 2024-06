Euro 2024 : le plaisir d’offrir

Parti sur les chapeaux de roue, cet Euro 2024 offre une bouffée d’air frais aux supporters. Tant dans l’intensité mise par les joueurs, que dans l’enthousiasme affiché par les sélections. Nous les remercions.

La patrie, les tripes, et l’honneur. Ces poncifs entendus à maintes reprises quand vient l’heure de parler du football de sélection, s’appliquent à merveille pour cet Euro 2024. Car cela faisait effectivement longtemps que le ballon européen n’avait pas vibré de manière sincère. Sans se soucier de la rigueur tactique, de la rigidité technique des joueurs, ou de la conservation du résultat. Non, depuis le coup d’envoi de cette édition allemande, la place est avant tout donnée aux pralines, aux approximations, et à la bagarre. Au plaisir quoi.

Des buts et buteurs

Il fallait certainement s’en douter, dès le 14 juin dernier. À Munich, l’Allemagne établissait le plus gros écart de l’histoire d’un match d’ouverture de l’Euro, en étrillant le l’Écosse (5-1). Comme pour donner le ton. Sur la première journée, 34 buts ont ainsi été inscrits, soit dix de plus que l’édition précédente. Cette première journée est d’ailleurs la plus prolifique toutes éditions confondues et conforte donc aisément ce point de vue du « tout pour l’attaque. » En comparaison, l’entame de l’Euro 2020 avait par exemple accouché de quatre victoires 1-0 et d’un nul 0-0. Autre avantage au tournoi actuel : la variété de buteurs. En effet, aucun doublé n’a été inscrit sur les 34 réalisations initiales (sauf si on considère le CSC et le but de Gjasula mercredi comme un doublé) et tout le monde a pu y aller de sa frappe de raccroc ou de son missile en lucarne.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com