Euro 2024 : la Suisse fait sa loi et élimine l’Italie

Sans frémir, la Suisse s'est imposée face à une Italie qui n'a pas existé dans ce huitième de finale (2-0) et quitte donc l'Euro par la petite porte. Les Helvètes se qualifient donc pour les quarts de finale, où ils retrouveront le vainqueur d'Angleterre-Slovaquie.

Suisse 2-0 Italie

Buts : Freuler (37 e ) et Vargas (46 e ) pour la Nati

On dit souvent que la réalité du premier tour n’est pas celle de la phase à élimination directe. Après trois premiers matchs peu convaincants et une qualification arrachée dans le money-time, l’Italie avait l’occasion de se racheter et de montrer qu’elle en avait encore dans le bide. Oui mais voilà, les Azzurri ne se sont pas transcendés et ont décidé de livrer une énième prestation médiocre. Et face à une Suisse aussi joueuse et sérieuse, la douille n’est pas passée. Auteurs d’une solide prestation, les Helvètes ont donné la leçon aux Italiens, et c’est donc tout logiquement qu’ils se sont imposés 2-0. Une Nati impératrice qui se qualifie pour les quarts de finale, où elle retrouvera l’Angleterre ou la Slovaquie.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com