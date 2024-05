information fournie par So Foot • 23/05/2024 à 23:02

Eugénie Le Sommer prolonge à l’OL

L’aventure n’est pas encore terminée.

À deux jours d’une finale de Ligue des champions face au FC Barcelone pour laquelle elle a d’ores et déjà déclaré forfait, Eugénie Le Sommer a prolongé son contrat avec l’Olympique lyonnais ce jeudi. L’attaquant de 36 ans a rempilé pour un an supplémentaire, soit jusqu’en 2025. Avec 402 matchs à son actif chez les Fenottes depuis son arrivée en 2010, elle est la deuxième joueuse la plus capée de l’histoire du club, juste derrière Wendie Renard (469) qui ne compte pas lâcher son record puisque la centrale a également prolongé jusqu’en 2026.…

EL pour SOFOOT.com