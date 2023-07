« Eugénie et Wendie qui marquent, c’est un symbole magnifique »

Alors qu'Intersport organisait l'événement Famille bleue aux alentours d'Aix-en-provence, Jessica Houara-d'Hommeaux a pleinement vécu une rencontre où plusieurs de ses anciennes coéquipières jouaient. Retour sur la victoire des Bleues avec l'ex-internationale.

Après avoir vécu le match stressée au sein de l’événement Famille bleue d’Intersport, on te sent soulagée. On a quand même vu un meilleur visage que contre la Jamaïque.

C’est plus facile de parler après une victoire ! Elles ont fait une grosse première mi-temps, en étant solides dans les duels. Collectivement et offensivement c’était bien, il y avait du jeu, alors que c’est ce qu’on leur avait reproché lors du match contre la Jamaïque. On a retrouvé une belle entente entre Eugénie (Le Sommer) et Kadi (Kadidiatou Diani), qu’on n’avait pas eu lors de la première rencontre. On a eu 20 minutes difficiles en début de seconde période, mais c’est normal, les Brésiliennes sont revenues de la pause avec d’autres intentions. Donc il fallait faire le dos rond. Finalement, on prend ce but et on s’est dit que ça allait être difficile, mais on a vu qu’on avait le mental. Encore une fois sur coup de pied arrêté, avec Wendie (Renard) et Selma (Bacha) qui se connaissent par coeur. Elles font mal quand elles sont associées toutes les deux sur le terrain. Ça nous permet de prendre une victoire tellement importante pour la suite de la compétition.…

Propos recueillis par Matthieu Darbas et Léo Tourbe pour SOFOOT.com