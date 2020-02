Étienne Giros : « L'Afrique, c'est l'avenir de nos enfants »

Pour sa 2e édition, Africaleads, le « baromètre Cian des leaders d'opinion en Afrique », publié ce 7 février à l'occasion du Forum Afrique 2020 organisé par l'hebdomadaire Le Moci (Moniteur du commerce international) et le Cian (Conseil des entreprises françaises investies en Afrique) a livré certaines surprises et précisé la dimension des réalités multiples des environnements économiques africains telles que perçues par les leaders d'opinion africains.Lire aussi Ambition Africa pour défendre le défi français en AfriqueQu'en est-il de leur vision de l'Afrique ?Les leaders d'opinion africains sont plutôt optimistes puisque 45 % estiment que l'Afrique a progressé depuis cinq ans et que 64 % pensent qu'elle s'améliorera au cours des cinq années à venir (+ 8 points en un an). Au milieu de cette vision positive des lendemains de l'Afrique, il y a une forte crainte qui est liée à la sécurité. En effet, pour 68 % des leaders qui ont répondu à cette étude réalisée par le cabinet Immar, la sécurité est un vrai sujet de préoccupation. C'est un bond de 28 points qui est enregistré en un an sur cette question. Sans doute, un impact de la situation dans le Sahel. Sinon, ce sont l'éducation et la formation qui apparaissent pour 48 % d'entre eux comme un défi majeur à relever.Lire aussi Étienne Giros : « Ce qui est bon pour l'Afrique est bon pour nos entreprises et réciproquement »Sur la question importante de l'intégration de...