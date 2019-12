Éthiopie : contre le communautarisme, vive le Parti de la prospérité !

C'est une petite révolution dans la vie politique éthiopienne. Le puissant Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF) n'est plus, après sa dissolution par la Commission électorale nationale le 25 décembre. Pour le remplacer, le pouvoir a mis sur pied une nouvelle formation : le Parti de la prospérité (PP), fusion des anciens partis constitutifs de l'EPRDF, à l'instar du Parti démocratique d'Amhara (ADP), du Parti démocratique oromo (ODP), et du Mouvement démocratique des peuples du sud de l'Éthiopie (SEPDM).De nouveaux venus, qui n'avaient pas été autorisés à intégrer l'EPRDF, ont aussi rejoint le nouveau parti, à l'instar du Mouvement démocratique des peuples de Gambela (GPDM) ou du Parti démocratique du peuple Somali (PDPS). Seul un parti de l'ancien EPRDF a refusé d'intégrer le nouveau groupe d'Abiy Ahmed. Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), membre historique de l'ancienne coalition, a en effet qualifié l'initiative « d'illégale » et de « réactionnaire ». Quand le Premier ministre, lui, a parlé d'une « signature mémorable ».Rétablir l'unité, une tâche difficileAvec le Parti de la prospérité (PP), Abiy Ahmed souhaite mettre fin à l'hégémonie d'un parti qui a dominé la vie politique de l'Éthiopie depuis la chute de la junte militaire du Derg en 1991. Et que les dissensions internes ont considérablement affaibli, et davantage depuis la mort de son fondateur Meles Zenawi en 2012....