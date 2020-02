États-Unis : vent mauvais pour le Parti démocrate

Pauvre Parti démocrate ! Ce n'est certainement pas ce dont il avait rêvé il y a un an. Après sa victoire aux midterms de novembre 2018, il avait le vent en poupe et gardait bon espoir pour 2020. Il espérait que les électeurs des primaires allaient se focaliser sur un candidat représentatif de la diversité du parti et consensuel, capable d'unifier derrière lui l'aile gauche et les modérés pour vaincre magistralement Donald Trump. Las, il a dû déchanter et le moral est en berne.Lire aussi Après les midterms, Trump fait le ménage à la Maison-BlancheLe cru 2020 s'est révélé effectivement très éclectique. Parmi la vingtaine de candidats, on comptait plusieurs femmes, plusieurs Noirs, un Latino, un Asiatique, un ancien combattant gay, des entrepreneurs, des milliardaires? Au final, pourtant, les cinq les mieux placés jusqu'ici dans les premiers scrutins sont tous blancs, trois ont plus de 70 ans, quatre sont des habitués de Washington? Et aucun n'est vraiment rassembleur. Ils sont pour la plupart des « candidats de niche », qui s'appuient sur un segment de la population et ont été incapables, jusqu'ici, de prendre la tête d'une coalition composée des différents courants.Par là-dessus, le Comité national démocrate (DNC), l'organe de direction du Parti, a de multiples soucis. Il est d'abord responsable d'un cafouillage monumental pour le décompte des voix lors du caucus de l'Iowa qui a provoqué de violentes dissensions internes. Il y a...