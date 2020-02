États-Unis : le chien, meilleur ami des candidats aux primaires

Plutôt chien ou chat ? À cette question qui agite régulièrement les réseaux sociaux, les candidats démocrates n'ont pas eu de mal à trancher. C'est le meilleur ami de l'homme qui l'emporte? Pas surprenant, au pays de Lassie et Beethoven, ces fidèles canidés qui ont donné leur nom à des séries de films à succès outre-Atlantique. Du coup, chaque candidat à l'investiture démocrate, qui a débuté le 3 février dans l'Iowa, a subitement eu à c?ur de présenter son plus fidèle compagnon.À commencer par Pete Buttigieg, vainqueur du caucus dans l'Iowa, qui peut compter sur son mari Chasten pour rallier les votes des défenseurs de la cause animale. Le couple est l'heureux propriétaire de Truman, un croisé chien de chasse, appelé ainsi en hommage à Harry S.Truman, le 33e président des États-Unis.Chez les Buttigieg, la répartition des tâches est claire : à Pete, les meetings politiques et les interviews sur la politique étrangère, à Chasten, la promotion de chiens sur les réseaux sociaux. Particulièrement actif sur Instagram, ce dernier met régulièrement en scène Buddy, l'autre chien du couple, un bâtard au physique disgracieux ? il lui manque un ?il ? et fervent supporteur de son candidat de maître.Les deux mascottes ont même droit à leur propre compte Twitter, « firstdogsSB », comme en clin d'?il à l'appellation « First Lady », première dame en français.63,4 milions d'amisAux États-Unis, près de...