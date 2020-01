États-Unis : la drôle de non-campagne des candidats démocrates

Les États-Unis ont inventé la campagne sans candidats ! Du jamais-vu dans l'histoire électorale. Quatre candidats démocrates ? Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Amy Klobuchar et Michael Bennet ? sont aux abonnés absents dans l'Iowa, à moins de dix jours du coup d'envoi de la campagne des primaires, le caucus, le 3 février. Les quatre sénateurs ont dû interrompre leur campagne pour revenir à Washington et assister au procès en destitution de Donald Trump, comme ils y sont obligés. D'habitude, c'est une période intense où les candidats enchaînent cinq ou six meetings par jour et sillonnent l'État par des températures polaires. Mais là, ils sont coincés dans la salle du Sénat six jours sur sept, sans communication avec le monde extérieur. Ils n'ont même pas le droit à leur portable pour tweeter.C'est particulièrement gênant pour Sanders, le sénateur du Vermont, et Warren, la sénatrice du Massachusetts, qui sont bien placés dans le groupe de tête. Mais c'est aussi un gros handicap pour Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, qui joue sa survie. Cette démocrate centriste est à la traîne dans les sondages et doit absolument obtenir un bon score dans l'Iowa. Idem pour Michael Bennet, le sénateur du Colorado, encore plus à la traîne.Sacrée tuileLes quatre candidats semblent résignés à leur sort. Même s'ils reconnaissent qu'ils préféreraient être ailleurs, ils répètent que c'est leur devoir constitutionnel d'être présents au...