Et voilà, la Ligue 1 est déjà pliée

Vainqueur sans trop trembler à Lens un an après y avoir sombré, Paris a mis fin au suspense en tête du championnat. Avec désormais huit points d'avance sur Nice, les Rouge et Bleu foncent vers un douzième sacre dans une Ligue 1 sans saveur.

C’est une habitude, presque une vielle rengaine à chaque saison de Ligue 1, mais qui n’en reste pas moins difficile à accepter : le suspense est rarement au rendez-vous en ce qui concerne la course au titre. La saison dernière avait permis de faire une entorse, Paris attendant l’avant-dernière journée et un succès à Strasbourg pour valider son titre au bout d’une deuxième partie de saison épuisante en tous points au pied de la Tour Eiffel. C’est d’ailleurs à Lens, dans le froid du début de janvier, que la course au titre avait été pleinement relancée, au retour d’une Coupe du monde qui avait coupé l’élan parisien. Un an plus tard à la même période, c’est dans l’enceinte nordiste que Kylian Mbappé et consorts ont plié l’affaire, profitant des défaites de Nice et Monaco un peu plus tôt dans le week-end pour creuser un écart a priori rédhibitoire.

La concurrence ? Quelle concurrence ?

Les poursuivants n’ont rien de bien effrayants, bien loin du Monaco de 2017 ou Lille 2021, seules formations capables de chiper le titre au club de la capitale depuis dix ans, ou même du Lens de la saison dernière, principal artisan d’une course enfin serrée au printemps. Après les belles promesses du début de saison, le Nice de Francesco Farioli affiche toutes ses limites, notamment sur le plan offensif. Voici les Aiglons sur une série d’un minuscule point pris sur leur quatre derniers déplacements (avec un seul but inscrit) et les voir rester sur le podium semblerait désormais presque une performance. Ce samedi aura également été fatal à Monaco, rattrapé par son irrégularité chronique après avoir enfin réussi un début de saison convaincant. Après des années à démarrer timidement pour finir en trombe, les hommes de la Principauté ont-ils inversé le sens des priorités ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com