Et si Moussa Sissoko se relançait dans la course pour l’Euro ?

Plus appelé par Didier Deschamps depuis l'Euro 2021, longtemps au fond du trou à Nantes, Moussa Sissoko est en train de se refaire la cerise chez les Canaris. Alors peut-être ?

C’est à peu près le seul fait notable – avec l’expulsion express d’André Ayew pour son retour en Ligue 1 – qu’il y a eu à tirer du triste 0-0 entre Nantes et Le Havre, le 26 novembre dernier : à l’entrée du dernier quart d’heure, lorsque Moussa Sissoko a vu son numéro 17 apparaître sur le panneau du quatrième arbitre et qu’il a quitté le terrain pour aller taper dans la main de Samuel Moutoussamy, ce ne sont pas des sifflets qui sont descendus des travées de la Beaujoire. À la place, le milieu de terrain a eu le droit aux applaudissements du public nantais. Rien de trop inhabituel lorsque l’on s’appelle Nicolas Pallois, Pedro Chirivella, Quentin Merlin ou Mostafa Mohamed, mais un véritable évènement pour l’international français. Depuis qu’il a retraversé la Manche et fait son retour dans le championnat de France à l’été 2022, Sissoko n’a jamais eu les faveurs du peuple jaune et vert : à peine arrivé, il se faisait déjà prendre en grippe par celui-ci.

<iframe loading="lazy" title="#13 : le but de Moussa Sissoko contre Brest" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wgW1V1Be7fs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com