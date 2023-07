information fournie par So Foot • 07/07/2023 à 23:03

Et si l’Inter Miami ne pouvait pas inscrire toutes ses nouvelles recrues ?

Déjà la fin de la récré ?

Alors que l’Inter Miami espère se goinfrer de strass et de paillettes avec les arrivées programmées de Lionel Messi et Sergio Busquets, tout en espérant follement Jordi Alba, Sergio Ramos et même Andrés Iniesta, le média catalan Sport a peut-être jeté un coup de froid sur les rêves de grandeur de David Beckham & cie. Comme ce dernier le rappelle ce vendredi, un plafond salarial existe en MLS. Celui-ci culmine à 7,1 millions de dollars, ce qui obligerait les Floridiens à renoncer à l’idée d’une dream team ibérique outre-Atlantique.…

AL pour SOFOOT.com