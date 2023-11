Et si Karim Benzema ramenait Laurent Blanc à Al Ittihad ?

Le torchon brûle.

Avec deux victoires sur ses neuf derniers matchs et une triste sixième place en Saudi Pro League, Al Ittihad est loin des ambitions affichées et de son recrutement cinq étoiles. La défaite contre Al-Qowa Al-Jawiya lundi soir (2-0) a fait déborder le vase selon Relevo , qui évoque un vestiaire tendu, et même des insultes entre Karim Benzema et son entraîneur Nuno Espirito Santo. KB9 devrait avoir la peau de son coach, puisque la direction du club négocierait déjà avec le Portugais pour mettre un terme à leur collaboration.…

QB pour SOFOOT.com